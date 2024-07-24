Бывший совладелец сырков «Б.Ю. Александров» подал иск о взыскании 402 млн рублей

Бывший совладелец бренда творожных сырков »Б.Ю. Александров» (сейчас — «А. Ростагрокомплекс») Юрий Изачик подал иск к «Ростагрокомплексу» о взыскании свыше 402 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Исковое заявление подано с соблюдением требований Арбитражного процессуального кодекса РФ к его форме и содержанию, и подлежит принятию к производству», — сказано в документе.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября. Другие детали дела не приводятся.

В 1994 году врач и предприниматель Борис Александров совместно с единомышленниками Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым основал компанию по производству молочной продукции, главным образом творожных сырков. Через пять лет родился бренд «Б.Ю. Александров». В 2020 году сделали ребрендинг продукции.

До этого россиянам рассказали о неожиданной пользе плавленых сырков. По калорийности, содержанию полноценного животного белка и минеральных веществ они признаны одним из ценных продуктов.

Ранее были названы опасные продукты, от употребления которых лучше отказаться.