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Бывший совладелец сырков «Б.Ю. Александров» подал иск о взыскании 402 млн рублей

Экс-совладелец бренда «Б.Ю. Александров» подал иск о взыскании 402 млн рублей

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Depositphotos

Бывший совладелец бренда творожных сырков »Б.Ю. Александров» (сейчас — «А. Ростагрокомплекс») Юрий Изачик подал иск к «Ростагрокомплексу» о взыскании свыше 402 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Исковое заявление подано с соблюдением требований Арбитражного процессуального кодекса РФ к его форме и содержанию, и подлежит принятию к производству», — сказано в документе.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября. Другие детали дела не приводятся.

В 1994 году врач и предприниматель Борис Александров совместно с единомышленниками Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым основал компанию по производству молочной продукции, главным образом творожных сырков. Через пять лет родился бренд «Б.Ю. Александров». В 2020 году сделали ребрендинг продукции.

До этого россиянам рассказали о неожиданной пользе плавленых сырков. По калорийности, содержанию полноценного животного белка и минеральных веществ они признаны одним из ценных продуктов.

Ранее были названы опасные продукты, от употребления которых лучше отказаться.

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