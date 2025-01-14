Вдова и наследники Грачевского решили судиться за доли в его квартире

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и другие его наследники пытаются через суд признать свои права собственности на квартиру художественного руководителя «Ералаша». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные материалы.

Истцами выступают вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская, бывшая жена Грачевского Анна, а также его взрослая дочь Ксения. Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы являются ответчиками по иску. Из документов следует, что истцы требуют признать за ними право собственности по 1/4 доли каждому на квартиру худрука «Ералаша» площадью 99,5 кв. м. Они ссылаются на свои наследственные права.

Согласно документам, на момент покупки недвижимости Грачевский состоял в браке с Анной, и их брачный контракт признавал жилплощадь, которая была приобретена в период их брака, индивидуальной собственностью худрука «Ералаша». После принятия наследства Анна подала в управление Росреестра по столице заявление о внесении в ЕГРН изменений в отношении спорной квартиры. Однако она получила отказ, поскольку после ухода Грачевского из жизни прекратилась его правоспособность как титульного собственника.

Истцы обратились к нотариусу, но тот отклонил их заявления о выдаче им свидетельства о праве на квартиру в равных долях. После этого они обратились в Мещанский суд Москвы, где им отказали в удовлетворении исковых требований. Сейчас апелляции наследников рассматривает Мосгорсуд.

Белоцерковская познакомилась с Грачевским в 2015 году на съемках фильма «Ералаш в кино», а через год они поженились. Долгое время пара жила не привлекая к себе внимания, но в 2020 году в СМИ заговорили о том, что 71-летний Грачевский станет отцом в четвертый раз, и в апреле у супругов родился мальчик Филипп. У создателя киножурнала «Ералаш» также есть сын Максим и дочь Ксения от брака с первой женой Галиной, с которой он прожил почти 35 лет, и девочка Василиса от актрисы Анны Панасенко.

Ранее вдова Грачевского рассказала, допускает ли она повторный брак.