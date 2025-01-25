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В Киевской области произошел пожар

В Киевской области возник пожар на предприятии на площади 600 квадратных метров
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Shutterstock

Пожар произошел на предприятии в Киевской области, охватив территорию в 600 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал военной администрации региона.

«В результате падения обломков сбитой цели возникло возгорание на площади 600 кв. метров», — указано в сообщении.

Информация о самом предприятии и его предназначении не раскрывается. Согласно официальным данным, в ночь на 25 января в Киевской области почти четыре часа действовала воздушная тревога.

25 января сообщалось, что работа средств ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. Он отметил, что из-за падения обломков сбитой цели начался пожар на предприятии на площади 600 квадратных метров. Спустя время возгорание потушили. Чиновник заверил, что более подробную информацию скажут позже.

Этой ночью взрывы раздались в Киеве, а также в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.

Ранее генштаб ВСУ сообщил о тяжелой ситуации на поле боя.

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