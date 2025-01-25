На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области

Работа средств ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Он отметил, что из-за падения обломков сбитой цели начался пожар на предприятии на площади 600 квадратных метров. Спустя время возгорание потушили. Чиновник заверил, что более подробную информацию скажут позже.

Этой ночью взрывы раздались в Киеве, а также в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.

Чуть позже украинский 24-й телеканал заявил, что в столице Украины произошел новый взрыв. По его информации, взрыв также прозвучал в пригороде Черкасс.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.