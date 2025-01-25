Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области

Калашник: в Киевской области из-за ПВО поврежден производственный объект
close
Ilya Galakhov/Global Look Press

Работа средств ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Он отметил, что из-за падения обломков сбитой цели начался пожар на предприятии на площади 600 квадратных метров. Спустя время возгорание потушили. Чиновник заверил, что более подробную информацию скажут позже.

Этой ночью взрывы раздались в Киеве, а также в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.

Чуть позже украинский 24-й телеканал заявил, что в столице Украины произошел новый взрыв. По его информации, взрыв также прозвучал в пригороде Черкасс.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами