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Пассажирский самолет подал сигнал бедствия

Aviaincident: самолет Ryanair подал сигнал бедствия из-за дыма в кабине
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Global Look Press

Самолет ирландского лоукостера Ryanair подал сигнал бедствия в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, в Марсель, Франция. Сразу после взлета пилоты объявили сигнал бедствия Mayday из-за появления дыма в кабине экипажа.

В результате, на высоте около 450 метров самолет прекратил набор высоты и через 15 минут после вылета успешно вернулся в аэропорт отправления.

25 января сообщалось, что в Хабаровском крае самолет с пассажирами не смог взлететь и при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в кусты.

Днем ранее самолет, выполнявший рейс СтамбулМосква, был вынужден совершить экстренную посадку в Астрахани. Причиной аварийной посадки стало возникновение неисправности в воздушном судне во время полета.

Ранее самолет Uzbekistan Аirways экстренно сел в Москве на одном двигателе.

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