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В Госдуме разрабатывают ГОСТ по тюбингам

Депутат Буцкая сообщила о разработке ГОСТа по тюбингам из-за их травмоопасности
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Shutterstock/Petr Smagin

Депутаты работают над созданием ГОСТа по тюбингам. Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Она рассказала, что смысл этого стандарта в том, что существует проблема с этим видом катания по снегу.

«Когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит. Второе, что нет возможности затормозить», — сказала заместитель председателя комитета по защите семьи.

По ее мнению, в том виде, в котором тюбинги существуют в данный момент, они должны быть частью аттракциона «зимняя горка», так как в нем ватрушка летит по безопасной траектории и нет никаких преград.

Специалисты будут работать над тем, чтобы у тюбов были возможности затормозить и можно было легко слезть с них.

19 января сообщалось, что в Удмуртии мужчина на тюбинге выкатился на лед и едва не утонул.

Ранее на Алтае задержали водителя, который катал ребенка на тюбинге, привязав его к авто.

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