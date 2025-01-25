В Госдуме разрабатывают ГОСТ по тюбингам

Депутаты работают над созданием ГОСТа по тюбингам. Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Она рассказала, что смысл этого стандарта в том, что существует проблема с этим видом катания по снегу.

«Когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит. Второе, что нет возможности затормозить», — сказала заместитель председателя комитета по защите семьи.

По ее мнению, в том виде, в котором тюбинги существуют в данный момент, они должны быть частью аттракциона «зимняя горка», так как в нем ватрушка летит по безопасной траектории и нет никаких преград.

Специалисты будут работать над тем, чтобы у тюбов были возможности затормозить и можно было легко слезть с них.

19 января сообщалось, что в Удмуртии мужчина на тюбинге выкатился на лед и едва не утонул.

Ранее на Алтае задержали водителя, который катал ребенка на тюбинге, привязав его к авто.