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Алтаец катал ребенка на тюбинге, привязанном к автомобилю, и попал в полицию

На Алтае задержали водителя, который катал ребенка на тюбинге, привязав его к авто

Водителя, который катал ребенка на тюбинге, привязанном к автомобилю, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«В селе Романово Алтайского края мужчина 1974 года рождения перевозил ребенка на тюбинге, привязанном к автомобилю Ниссан. При этом передвигался по дороге общего пользования, грубо нарушая Правила дорожного движения», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как ребенок сидит в тюбинге, привязанном к машине, при этом автомобиль едет по дороге.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли водителя и привлекли к ответственности. В отношении алтайца составлены протоколы об административном правонарушении по статье о неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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