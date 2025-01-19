В Удмуртии спасатели выловили из реки мужчину на тюбинге

В Удмуртии мужчина на тюбинге выкатился на лед и едва не утонул

В Глазове помощь спасателей потребовалась мужчине, который катался на тюбинге и провалился под лед. Об этом сообщает МЧС республики.

51-летний житель Удмуртии едва не утонул, катаясь на тюбинге. Во время спуска он вылетел через ограждение, установленное вдоль реки, и упал в воду, проломив лед. На место были вызваны спасатели, пострадавший жаловался на сильные боли в спине и не мог самостоятельно выбраться на сушу.

Сотрудники ведомства достали потерпевшего из водоема и передали медикам скорой помощи. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области спасли ребенка на тюбинге, застрявшего на льду пруда. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили на льду пруда ребенка. Мальчик катался на тюбинге и выехал на тонкий лед водоема. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее на Финском заливе на глазах у десятков людей под лед провалился рыбак.