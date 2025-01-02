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Росавиация начала расследовать выкатывание Airbus за пределы полосы в Норильске

Росавиация расследует инцидент с выкатившимся за пределы ВПП Airbus в Норильске
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Максим Блинов/РИА Новости

Росавиация установит причину выкатывания Airbus A321 за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Норильске. Об этом сообщает ТАСС.

«Комиссия Красноярского МТУ Росавиации расследует авиационный инцидент, произошедший сегодня с самолетом Airbus A321 (регистрационный номер RA-73437) в аэропорту Норильска», — заявили в пресс-службе ведомства.

Утром в четверг, 2 января, самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска при осуществлении разворота. Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (примерно 04:00 по мск), когда воздушное судно осуществляло маневр в районе рулежной дорожки после приземления. Для выполнения оборотного рейса в Москву выделили резервный борт, вылет которого был запланирован на 15:30. Прокуратура тоже начала проверку обстоятельств случившегося, самолет временно отстранен от полетов.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.

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