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Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: теплая погода ожидается в Москве в выходные
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В предстоящие выходные, 25 и 26 января, в Москве ожидается теплая погода с моросью. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Но не исключено, что где-то будут опускаться отдельные снежинки. В дневные часы это может быть морось. Ночью 25 января в Москве — от -1°C до +1°C, днем — от 0°C до +2°C. Ветер южный, но не очень сильный — 3–8 метров в секунду», — уточнила синоптик.

Ночная температура в воскресенье не изменится, дневная поднимется до +1°C...+3°C. На следующей неделе в столице сохранятся небольшие осадки, ночью температура воздуха будет слабоположительной, заключила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в Москве и центральной части России с четверга, 23 января, наступит метеорологическая весна. Синоптик отметил, что в снежный покров в столице будет носить «символический характер». Согласно прогнозу синоптика, осадки, скорее всего, будут похожи на «снежно-водяную кашу».

Ранее синоптик рассказала, ждать ли снега в Москве в январе.

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