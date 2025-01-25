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Средняя зарплата студентов в России выросла на треть

HH: средняя зарплата студентов в 2024 году выросла до 70 тысяч рублей
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

По итогам 2024 года средняя зарплата, предлагаемая студентам, выросла до 70 тысяч рублей, что на 37% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы HeadHunter (HH).

«При этом максимальные зарплаты в вакансиях, доступных студентам, теперь доходят до 125 тысяч рублей, что также на 25 тысяч больше, чем за весь 2023 год», — говорится в сообщении платформы.

По данным HH, около трети вакансий, предлагаемых студентам, были в сфере административного персонала. Еще по 20% предложений пришлось на розничную торговлю и сферу обслуживания. Замкнули тройку лидеров общепит, туризм, сфера логистики и доставка — по 16% вакансий.

До этого исследование ЮMoney показало, что большинство российских студентов тратит на жизнь от 11 до 15 тысяч рублей в месяц (29% ответов) или от 16 до 20 тысяч рублей в месяц (26% ответов). Еще 12% респондентов назвали сумму от 21 до 25 тысяч рублей, столько же — от 36 до 40 тысяч рублей.

Ранее в России составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для студентов.

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