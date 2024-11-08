Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каждый второй мигрант с бессрочным ВНЖ получил его за фиктивных детей

МВД РФ: каждый 2-й получивший ВНЖ мигрант оформил его через фиктивное отцовство

close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Порядка 50% решений о выдаче вида на жительство иностранцам (ВНЖ) в 2023 году было связано с установлением мигрантами отцовства над детьми-россиянами. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что матери таких детей соглашаются признать мигрантов родителями за денежное вознаграждение.

Волк добавила, что в 2023 году порядка 40% от общего числа решений на временное проживание было принято по факту брака.

Представитель МВД добавила, что из-за отсутствия ограничений «институты брака и установления отцовства приобрели характер криминальных инструментов для организации незаконной миграции». В ведомстве ведут работу по установлению признаков заключения иностранцами фиктивных браков.

Также Волк заявила, что МВД будет аннулировать заключение иностранцами фиктивных браков ради получения миграционных статусов.

По словам Волк, МВД готово к реализации положений закона, направленного на исключение фактов использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранными гражданами миграционных статусов. Он вступит в силу 25 января 2025 года.

Ранее Росстат заявил об изменениях в сборе данных о мигрантах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами