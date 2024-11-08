Каждый второй мигрант с бессрочным ВНЖ получил его за фиктивных детей

Порядка 50% решений о выдаче вида на жительство иностранцам (ВНЖ) в 2023 году было связано с установлением мигрантами отцовства над детьми-россиянами. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что матери таких детей соглашаются признать мигрантов родителями за денежное вознаграждение.

Волк добавила, что в 2023 году порядка 40% от общего числа решений на временное проживание было принято по факту брака.

Представитель МВД добавила, что из-за отсутствия ограничений «институты брака и установления отцовства приобрели характер криминальных инструментов для организации незаконной миграции». В ведомстве ведут работу по установлению признаков заключения иностранцами фиктивных браков.

Также Волк заявила, что МВД будет аннулировать заключение иностранцами фиктивных браков ради получения миграционных статусов.

По словам Волк, МВД готово к реализации положений закона, направленного на исключение фактов использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранными гражданами миграционных статусов. Он вступит в силу 25 января 2025 года.

Ранее Росстат заявил об изменениях в сборе данных о мигрантах.