Российская пенсионерка взяла кредиты и инвестировала в мошенников 2,8 млн рублей

В Татарстане 72-летняя женщина взяла кредиты и инвестировала в аферистов все деньги. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, с августа по октябрь прошлого года пожилая женщина из города Чистополь общалась с неизвестными, которые обещали ей доход за счет инвестиций. Пенсионерка поверила аферистам и, оформляя кредиты, в общей сложности отправила мошенникам 2,8 млн рублей.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили предполагаемых злоумышленников, на счета которых пенсионерка отправила миллион рублей. Ими оказались жители Москвы и Пензы — на счету одного из них банк «заморозил» 400 тысяч рублей из-за сомнительных операций.

Чистопольская прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с мужчин миллион рублей. До вынесения итогового решения ведомство попросило наложить арест на средства на счетах ответчиков.

Ранее пятерых мошенников, убедивших девушку ограбить свою квартиру, поймали в Москве.