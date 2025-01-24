Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская пенсионерка взяла кредиты и инвестировала в мошенников 2,8 млн рублей

В Татарстане пенсионерка инвестировала в мошенников 2,8 млн рублей
close
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Татарстане 72-летняя женщина взяла кредиты и инвестировала в аферистов все деньги. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, с августа по октябрь прошлого года пожилая женщина из города Чистополь общалась с неизвестными, которые обещали ей доход за счет инвестиций. Пенсионерка поверила аферистам и, оформляя кредиты, в общей сложности отправила мошенникам 2,8 млн рублей.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили предполагаемых злоумышленников, на счета которых пенсионерка отправила миллион рублей. Ими оказались жители Москвы и Пензы — на счету одного из них банк «заморозил» 400 тысяч рублей из-за сомнительных операций.

Чистопольская прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с мужчин миллион рублей. До вынесения итогового решения ведомство попросило наложить арест на средства на счетах ответчиков.

Ранее пятерых мошенников, убедивших девушку ограбить свою квартиру, поймали в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами