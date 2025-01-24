Пятерых мошенников, убедивших девушку ограбить свою квартиру, поймали в Москве

В Москве стражи порядка поймали пятерых мошенников, которые убедили 18-летнюю девушку ограбить свою квартиру. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых аферистов 1969, 1970, 1982, 1997 и 2003 годов рождения. По версии стражей порядка, они обманным путем похитили имущество у 18-летней девушки и ее семьи. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Отмечается, что украденные материальные ценности обнаружены.

До этого стало известно, что неизвестные связались с 18-летней пострадавшей в мессенджере. Они общались в течение двух дней, в какой-то момент мошенники потребовали фото квартиры и дорогих украшений, которые москвичка им предоставила. Затем аферисты под обманным предлогом попросили, чтобы девушка отдала им содержимое сейфа семьи. Для этого она пригласила мастера, который помог вскрыть ячейку, и передала ценности неизвестному.

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