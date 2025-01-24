Девочка получила травмы, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре в российском селе

В Пензенской области девочка получила травмы, поскользнувшись на гололеде

В Пензенской области малолетняя поскользнулась на обледеневшем тротуаре и получила травмы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Вадинск. Девочка поскользнулась на гололеде и получила травмы — подробной информации о ее состоянии и характере повреждений не поступало.

Сотрудники СУ СК России по Пензенской области после случившегося организовали проверку по уголовной статье о халатности. Детали, обстоятельства инцидента и лица, ответственные за надлежащее содержание тротуара в зимний период, устанавливаются.

До этого в Петербурге гололед продлил школьнице зимние каникулы. Она поскользнулась на набережной канала Грибоедова. Врачи диагностировали у несовершеннолетней перелом ключицы. После оказания помощи девочку в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее симулянт угрожал обращением в суд после «падения» на льду возле школы в Ленобласти.