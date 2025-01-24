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Симулянт угрожал обращением в суд после «падения» на льду возле школы в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти симулянт угрожал обращением в суд за лжепадение

В Ленинградской области мужчина-симулянт угрожал обратиться в суд за «падение» на льду возле школы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Тихвине. Местный житель заявил в социальных сетях, что он якобы упал на льду у одной из городских школ. Мужчина рассказал, что после случившегося из-за неубранного снега полз к зданию на четвереньках. Он пригрозил обратиться в суд.

Однако позже появились кадры с камеры видеонаблюдения, которая установлена у школы. Выяснилось, что мужчина совершил постановочное лжепадение — он спокойно сел на асфальт и сделал фото. После этого он поднялся и ушел.

До этого юноша поскользнулся возле метро в Петербурге и попал в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Ранее в Петербурге гололед продлил школьнице зимние каникулы.

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