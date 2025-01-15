В Петербурге гололед продлил школьнице зимние каникулы

В Петербурге школьница поскользнулась на льду и сломала ключицу

В Санкт-Петербурге восьмилетней школьнице, несмотря на окончание новогодних каникул, придется еще некоторое время провести дома. Девочка поскользнулась на льду на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщает «Мойка78».

По информации издания, пострадавшую доставили в медицинское учреждение только спустя три часа после падения. Врачи диагностировали у школьницы перелом ключицы.

После оказания помощи девочку в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

9 января в Петербурге 19-летний молодой человек поскользнулся возле станции метро «Озерки» и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние юноши оценили как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался глыбами льда, падающими на головы петербуржцев. Причиной стал ряд инцидентов, в результате которых люди получали травмы.

Ранее две петербургские пенсионерки получили переломы из-за скользких лестниц у метро.