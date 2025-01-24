Неизвестный напал на школьницу в Подмосковье и изнасиловал ее

В Подмосковье неизвестный мужчина напал на девочку и изнасиловал ее. Об этом со ссылкой на источник сообщает Regions.

По информации издания, инцидент произошел в деревне Новосельцево, расположенной в Мытищинском городском округе. Мужчина напал на девочку, не достигшую возраста 16 лет, и изнасиловал ее.

Пострадавшая рассказала о случившемся своим родителям, которые обратились за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, рассказал источник.

До этого в Петербурге пожилого мужчину заподозрили в том, что он надругался над ребенком. По версии правоохранителей, в период с июня по декабрь прошлого года 79-летний пенсионер совершил противоправные действия в отношении мальчика в своей квартире.

Ранее мужчина обвинил подмосковных полицейских в пытках и изнасиловании.