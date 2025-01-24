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Мужчина обвинил подмосковных полицейских в пытках и изнасиловании

В Подмосковье задержанный мужчина обвинил полицейских в пытках
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Global Look Press

В Подмосковье полицейские подвергли задержанного мужчину жестоким пыткам, требуя разблокировать телефон и дать нужные им показания, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката Сергея Узденского.

Узденский заявил, что его доверитель три дня находился в неизвестном месте, а после обнаружения заявил, что сотрудники Развилковского отдела полиции подвергли его пыткам с применением электрошокера и изнасиловали шваброй.

По словам адвоката, полицейские пытали мужчину, чтобы заставить его разблокировать телефон и дать показания. Они применяли электрошокер в области паха, ног, ягодиц и рук. Адвокат зафиксировал следы применения электрошокера.

Сейчас задержанный находится в ИВС. 24 января Видновский суд должен был рассмотреть вопрос о его аресте, но решение не было принято. Задержание продлили на 72 часа, следующее судебное заседание состоится в понедельник, 27 января.

В ноябре в Башкирии мужчина заявил, что полицейские под пытками заставили его признаться в преступлении, которого он не совершал.

Ранее двух полицейских заподозрили в изнасиловании пьяной женщины, потерявшей сознание.

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