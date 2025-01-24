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В Петербурге пенсионер надругался над шестилетним ребенком

В Петербурге мужчину задержали за надругательство над шестилетним ребенком
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Shutterstock

В Петербурге пожилого мужчину подозревают в том, что он надругался над ребенком. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на улице Коллонтай. По версии правоохранителей, в период с июня по декабрь прошлого года 79-летний пенсионер надругался над мальчиком в своей квартире.

Мужчину задержали. В беседе с правоохранительными органами он признался в содеянном. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

До этого в Тюменской области задержали опекуна, которого подозревают в изнасиловании ребенка. По версии следствия, когда пострадавшему было 15 лет, его насиловал опекун, это продолжалось несколько лет.

При этом в семье есть еще дети, и, чтобы мальчики не пострадали, после совершеннолетия пострадавший обратился к правоохранительным органам.

Мужчину обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера, сам он вину не признал. Подозреваемого арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее пенсионер из Дагестана приставал к ребенку в автобусе.

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