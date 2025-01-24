Сырского могут допросить по делу арестованных генералов ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины рассматривает возможность допроса главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в связи с уголовным делом против двух генералов об утрате некоторых территорий в Харьковской области. Об этом заявила советник директора ГБР Татьяна Сапьян, пишет ТАСС.

«Я не исключаю, что это возможно», — отметила она.

20 января на Украине были задержаны бывший командующий оперативно-тактической группировкой «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и командир 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковник Илья Лапин. Им предъявили обвинения в провале обороны, а также в значительных потерях личного состава и техники в Харьковской области в мае 2024 года. Впоследствии суд принял решение об их аресте, что вызвало активные политические дебаты.

Некоторые военные эксперты считают, что преследование генералов и офицеров за «недостаточную эффективность» может представлять собой сигнал для экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чья популярность становится предметом беспокойства для офиса Владимира Зеленского.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Рады заявил, что Зеленского могут отстранить от власти.