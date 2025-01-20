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На Украине военных накажут за потерю части территории Харьковской области

ГБР: генералов и полковника ВСУ задержали за провал на фронте
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине за халатность и бездействие на фронте задержали генералов ВСУ. Об этом сообщается на официальном сайте Госбюро расследований (ГБР).

По данным следствия, «бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады теробороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады небрежным отношением к военной службе способствовали потере Украиной части территории Харьковской области в мае 2024 года».

Имена обвиняемых в сообщении не раскрывают. Однако украинские издания, в том числе «РБК-Украина», пишут, что речь может идти о Юрии Галушкине, Артуре Горбенко и Илье Лапине. Это бригадный генерал, генерал-лейтенант и полковник соответственно.

В сообщении ГБР также говорится, что задержали военнослужащих в связи с «провалом обороны, потерей личного состава и вооружения». Каждому грозит тюремный срок до десяти лет. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки атаковали инфраструктуру ВСУ в 152 районах.

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