Пьяный мужчина вызвал скорую помощь, обиделся на врачей и угнал их машину

В Японии мужчина обиделся на врачей скорой помощи и угнал их машину

В Японии пьяный 46-летний мужчина обиделся на врачей скорой помощи и угнал у них автомобиль. Об этом сообщает Japan Today.

По информации издания, инцидент произошел в городе Куки, расположенном в провинции Сайтама. Пьяный мужчина вызвал бригаду скорой помощи, жалуясь на боли в животе. Прибывшие на место три фельдшера оказали ему необходимую помощь и заключили, что госпитализация пациенту не требуется.

Однако пациент разозлился и стал угрожать врачам ножом. После этого он вышел на улицу и угнал их машину. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили угонщика в автомобиле скорой помощи примерно в сотне метров, нарушителя арестовали на месте — он сообщил, что рассчитывал самостоятельно доехать до медицинского учреждения. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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