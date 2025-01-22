Читинец отбуксировал чужую машину к своему дому, чтобы продать на запчасти

В Чите мужчина отбуксировал чужую машину к себе домой и хотел продать

В Забайкальском крае задержан ранее судимый местный житель, который похитил с улицы припаркованный автомобиль, чтобы разобрать его на запчасти и продать. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Читы. Мужчина сообщил, что накануне оставил свою машину на улице возле жилых домов, авто было неисправно и он планировал вернуться за ним на следующий день, однако утром не обнаружил свой «ВАЗ-2114» на уличной парковке.

Автомобиль нашли в одном из районов города, на нем отсутствовали номера. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался ранее судимый 23-летний читинец. Он заметил «Жигули» ночь отбуксировал их к своему дому, где планировал разобрать автомобиль на запчасти и продать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Машина изъята и возращена потерпевшему.

До этого сообщалось, что россиянин с непогашенной судимостью угнал мусоровоз, чтобы покататься. Житель Алтайского края угнал грузовой автомобиль «МАЗ», переоборудованный под мусоровоз, с территории автобазы. Пьяный угонщик сел за руль, но в итоге не справился с управлением тяжеловоза. Сначала он застрял в дорожной колее, а затем и вовсе допустил возгорание автомобиля. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл и продал машину, которая мешала ему подъезжать к гаражу.