Премьер Молдавии предложил «Газпрому» поставлять газ в ПМР по текущему контракту

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предложил российскому «Газпрому» возобновить поставки газа в Приднестровье в рамках действующего контракта, назвав это одним из возможных решений для обеспечения региона теплом зимой. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что рассматриваются различные варианты, включая прямые закупки газа для Приднестровья, но все они должны быть прозрачными и исключать коррупционные схемы, которые, по его словам, используются для дестабилизации ситуации в стране.

Речан также обвинил Россию в целенаправленном использовании энергетического кризиса для провоцирования конфликта в Молдавии, подчеркнув стремление правительства к мирному урегулированию ситуации на обоих берегах Днестра и оказанию помощи жителям Приднестровья.

Неделю назад молдавская государственная энергетическая компания «Молдовагаз», контрольным пакетом акций которой владеет российская корпорация «Газпром», признала исторический долг перед компанией в размере $709 млн.

Ранее власти Молдавии удивились терпению «Газпрома» в вопросах поставок газа.