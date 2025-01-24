Власти Молдавии удивились терпению «Газпрома» в вопросах поставок газа

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что любая западная компания на месте «Газпрома» сразу прекратила бы поставки газа республике в случае появления долга.

«Все эти декларации [президента Молдавии Майи] Санду и Ко об отсутствии долга, опирающиеся на результаты так называемого международного аудита, есть просто вранье. Долг есть… Будь на их месте любая другая западная компания, думаю, долга бы не было», — поделился Муравский.

По его словам, отношения Молдавии и «Газпрома» строились на базе «бывших членов одной семьи — СССР»: если Кишинев не мог платить, то молдавские власти упрашивали «Газпром» войти в положение». И «Газпром» входил в положение — «отодвигал оплату, продолжал поставки, менял условия, искал механизмы реструктуризации».

Муравский добавил, что Молдавия пользовалась таким положением и откладывала возврат долга.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский говорил, что на данный момент о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речи не идет.

Ранее тысячи людей вышли на митинги в Приднестровье.