Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Молдавии удивились терпению «Газпрома» в вопросах поставок газа

Муравский: любая компания на месте «Газпрома» прекратила бы поставки газа
close
Shutterstock

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что любая западная компания на месте «Газпрома» сразу прекратила бы поставки газа республике в случае появления долга.

«Все эти декларации [президента Молдавии Майи] Санду и Ко об отсутствии долга, опирающиеся на результаты так называемого международного аудита, есть просто вранье. Долг есть… Будь на их месте любая другая западная компания, думаю, долга бы не было», — поделился Муравский.

По его словам, отношения Молдавии и «Газпрома» строились на базе «бывших членов одной семьи — СССР»: если Кишинев не мог платить, то молдавские власти упрашивали «Газпром» войти в положение». И «Газпром» входил в положение — «отодвигал оплату, продолжал поставки, менял условия, искал механизмы реструктуризации».

Муравский добавил, что Молдавия пользовалась таким положением и откладывала возврат долга.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский говорил, что на данный момент о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речи не идет.

Ранее тысячи людей вышли на митинги в Приднестровье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами