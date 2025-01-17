Молдавия признала долг за газ перед Россией

Государственная энергетическая компания «Молдовагаз», контрольным пакетом акций которой владеет российская корпорация «Газпром», признала исторический долг перед компанией в размере $709 млн, сообщил в эфире телеканала TV8 и.о. председателя правления организации Вадим Чебан.

По его словам, юристы предприятия имеют на руках документы, подтверждающие историческую задолженность «Молдовагаз» перед «Газпромом» по правому берегу Днестра. Он уточнил, что долг присутствует в бухгалтерском учете компании, никто его не аннулировал.

Как поясняет «Коммерсантъ», речь идет о долге, накопленном в общем с 90-х годов, начала нулевых и период с 2010 по 2014 год. Основная часть этого долга относится к Приднестровью и «Тираспольгазу». «Газпром» решением Московского коммерческого арбитражного суда имеет право потребовать вернуть заем.

На прошлой неделе Чебан заявил, что компания «Молдовагаз» может закупить газ для Приднестровской Молдавской Республики по рыночным ценам при условии оплаты поставок в молдавских леях.

Ранее Молдавия обвинила Приднестровье в долге за газ перед «Газпромом».