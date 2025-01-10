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На Украине хотят уволить министра энергетики

Депутат Рады Железняк: парламент запустил процесс увольнения министра энергетики
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Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Верховная рада Украины запустила процесс увольнения главы минэнерго страны Германа Галущенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Он заявил, что его коллега и член энергетического комитета Инна Совсун и народные депутаты из разных фракций запускают регистрацию постановления об увольнении данного министра.

По словам Железняка, для этого есть много причин: системная коррупция в энергетике, игнорирование вызовов на заседании Рады, попытка протянуть коррупционную схему «большого атомного строительства», проваленная работа по защите части энергетической инфраструктуры, абсолютная потеря репутации среди партнеров, откровенная ложь и манипуляции.

7 января представитель правительства в Раде Тарас Мельничук сообщил, что заместитель главы министерства по делам ветеранов Украины Руслана Величко-Трифонюк была уволена с должности.

Он также заявил, что с должностей были сняты заместитель и первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Виталий Зубрий и Игорь Гаевский.

Ранее на Украине заявили о коррупции в ВСУ на всех уровнях.

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