В Подмосковье компанию обвинили в хищении 47 млн рублей при реализации нацпроекта

В Подмосковье возбудили дело о хищении 47 млн рублей при реализации нацпроекта

В Московской области возбудили уголовное дело по факту хищения более 47 млн рублей, выделенных для реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.

По данным следствия, в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья» министерство культуры и туризма Московской области заключило контракт с коммерческой организацией. Договоренность предусматривала предоставление компании субсидии из бюджета региона.

«В ходе проверки законности использования предоставленных средств субсидии прокуратурой области выявлен факт хищения компанией денежных средств в размере более 47 млн рублей путем изготовления поддельных документов и внесения недостоверных сведений в отчеты о расходах, направляемых в Министерство», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что по факту произошедшего было возбуждено дело о мошенничестве. Региональное ведомство взяло ход и результат расследования под контроль.

В декабре генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в стране в 2024 году возбудили уголовные дела о хищениях при реализации нацпроектов на сумму более 4,5 млрд руб. По его словам, прокуроры отслеживают происходящее в субъектах РФ, как тратятся денежные средства, насколько эффективно.

Ранее сына российского олигарха арестовали по подозрению в хищении средств.