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В Чили произошло мощное землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чили
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации организации, эпицентр землетрясения располагался в 107 километрах к востоку от перуанского города Такна, в котором проживают около 280 тысяч человек. Как сообщает EMSC, очаг залегал на глубине 140 километров.

Информации о пострадавших среди местных жителей, как и о разрушениях, не поступало.

22 января EMSC сообщил, что землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на филиппинском острове Лейте в семи километрах к юго-востоку от населенного пункта Лилоан, где проживают около 3,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине девяти километров.

Спустя несколько часов подземные толчки повторились. На филиппинском острове Минданао зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Сообщалось, что эпицентр находился в семи километрах к северо-востоку от города Сиокона с населением около пяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что часть США медленно тонет в магме в районе Калифорнии.

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