На Филиппинах произошло землетрясение

Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали на Филиппинах землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщается на сайте EMSC.

Эпицентр сейсмособытия находился в 7 км к юго-востоку от населенного пункта Лилоан, где проживают около 3,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

22 января EMSC сообщил, что землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у берегов Турции. Эпицентр стихии находился в 135 км к северо-западу от города Маниса, где проживают около 243 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

21 января на Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6. По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 50 км на северо-восток от города Тайвань. По данным ученых, очаг залегал на глубине 18 км. Центральное управление погоды сообщало, что в результате землетрясения пострадали 26 человек и порядка 50 жителей оказались изолированными в своих домах.

Ранее землетрясение произошло в Ялте.