Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Филиппинах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах
close
Depositphotos

Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали на Филиппинах землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщается на сайте EMSC.

Эпицентр сейсмособытия находился в 7 км к юго-востоку от населенного пункта Лилоан, где проживают около 3,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

22 января EMSC сообщил, что землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у берегов Турции. Эпицентр стихии находился в 135 км к северо-западу от города Маниса, где проживают около 243 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

21 января на Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6. По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 50 км на северо-восток от города Тайвань. По данным ученых, очаг залегал на глубине 18 км. Центральное управление погоды сообщало, что в результате землетрясения пострадали 26 человек и порядка 50 жителей оказались изолированными в своих домах.

Ранее землетрясение произошло в Ялте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами