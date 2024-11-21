«Полицейский бил меня электрошокером»: россиянин обвинил полицейских в пытках

В Башкирии мужчина заявил, что полицейские под пытками заставили его признаться в убийстве, которого он не совершал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Андрея Иванова, он работал на стройке в Уфе. В обеденный перерыв его задержали двое неизвестных в балаклавах. Мужчину привезли в отдел полиции в Стерлитамаке, где его избили и пытали.

«Сотрудник принес буксировочный трос, связал мои ступни, пропустил его под ягодицами за спину, завязал на руках с наручниками. Затем стал затягивать. Еще один полицейский бил меня электрошокером по левой ступне. У меня были судороги», — рассказал пострадавший.

По словам россиянина, полицейские добивались от него признания в убийстве, якобы совершенном его родственником в 2011 году. Не выдержав издевательств, мужчина дал признательные показания, его вывезли на место преступления, где мог быть спрятан труп.

«Сотрудник сказал, что если сейчас на месте они ничего не найдут, то меня там и закопают», — поделился Андрей.

Тело убитого не нашли, на суде по избранию меры пресечения задержанный заявил, что написал явку с повинной под давлением. После освобождения избитый снял побои и обратился с жалобами на действия сотрудников полиции в СК, МВД и прокуратуру. Верховный суд республики вернул материалы на новое рассмотрение в городской суд Стерлитамака. Позднее в лесу обнаружили останки, которые оказались частью коровы.

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