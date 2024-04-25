Двух полицейских заподозрили в изнасиловании пьяной женщины, потерявшей сознание

В Нью-Йорке арестовали двух сотрудников полиции за предполагаемое изнасилование женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет New York Post.

40-летний офицер Хулио Алькантара-Сантьяго и его 32-летний напарник Кристиан Гарсия были отстранены от работы в полиции Нью-Йорка без сохранения заработной платы после того, как на днях их арестовали за предполагаемое сексуальное насилие над незнакомкой 9 июля 2023 года.

По данным следствия, пострадавшая потеряла сознание после вечеринки в ночном клубе и очнулась от того, что двое полицейских надругались над ней на кровати в незнакомой квартире.

«Поехали, брат, она просыпается», — сказал один из насильников второму, утверждает жертва. Затем стражи порядка покинули квартиру.

Позже анализы подтвердили, что ДНК, найденных на теле женщины биоматериалов, совпадает с данными обоих офицеров полиции. Следователи также получили записи с камер наблюдения в клубе, на которых видно, как двое полицейских и пострадавшая покидают ночное заведение вместе. Офицеры держали ее за руки, поскольку она не могла самостоятельно стоять и постоянно падала.

Известно, что в сентябре 2022 года Алькантара-Сантьяго был арестован за то, что якобы домогался женщины на стадионе, однако эти обвинения были в итоге с него сняты. Офицер назвал подозрения в свой адрес «унизительными» и подчеркнул, что ни разу не преступил закон за 10 лет работы в полиции.

Ранее в Таиланде арестовали 11 полицейских по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки.