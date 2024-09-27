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На Украине заявили, что TikTok угрожает нацбезопасности страны

СНБО: TikTok представляет большую опасность для Украины, чем Telegram

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Global Look Press

Социальная сеть TikTok является большей угрозой для национальной безопасности Украины, если сравнивать ее с мессенджером Telegram. Об этом заявила заместитель главы Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алина Алексеева, пишет издание «Страна.ua».

По ее словам, Telegram — это уже изученная и понятная властям платформа.

«Больший ущерб наносит TikTok. Потому что там уязвимая аудитория — это подростки, это наша молодежь и, как ни странно, аудитория [в возрасте] 55+. TikTok — на самом деле сейчас большая проблема», — сказала специалист.

20 сентября украинские власти «в целях минимизации угроз» запретили чиновникам и военнослужащим устанавливать Telegram на служебные устройства и пользоваться им. В том числе ограничения коснулись работников сектора безопасности и обороны, а также сотрудников предприятий — операторов критической инфраструктуры.

Исключения, в свою очередь, составили лица, для которых использование мессенджера является частью служебных обязанностей.

Ранее опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают полный запрет Telegram на территории страны.

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