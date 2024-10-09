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На Украине предлагают полностью запретить Telegram

Нацсовет по ТВ и радио Украины призвал полностью заблокировать Telegram

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Artyom Sobolev/Shutterstock/FOTODOM

Национальный совет по телевидению и радио Украины призвал полностью заблокировать Telegram на территории страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграмм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы «Одноклассники», «ВКонтакте» и все сервисы компаний Яндекс и Мейл.ру», — указано в заявлении совета.

Украинское ведомство добавило, что его сотрудникам уже запретили пользоваться Telegram на служебных компьютерах.

До этого в совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что социальная сеть TikTok является большей угрозой для национальной безопасности Украины, если сравнивать ее с мессенджером Telegram.

20 сентября украинские власти «в целях минимизации угроз» запретили чиновникам и военнослужащим устанавливать Telegram на служебные устройства и пользоваться им. В том числе ограничения коснулись работников сектора безопасности и обороны, а также сотрудников предприятий — операторов критической инфраструктуры.

Ранее опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают полный запрет Telegram на территории страны.

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