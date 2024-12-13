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Украина продлила запрет на ввоз товаров из России

Гончаренко: Украина продлила на год запрет на ввоз товаров из России

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Olena Khudiakova/Global Look Press

Правительство Украины продлило запрет на ввоз товаров из России до конца 2025 года. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Запрет на ввоз товаров из РФ на Украину был принят еще в 2015 году и с тех пор многократно пролонгировался. Среди запрещенных товаров: мясо, рыба, кофе, чай, шоколад, корм для животных, алкоголь и сигареты. Кроме того, постановление коснулось некоторых промышленных изделий, транспортных средств, сельскохозяйственных удобрений и аграрной продукции.

С февраля 2022 года власти Украины полностью запретили торговлю с Россией. Они объяснили данное решение снижением возможности РФ по финансированию спецоперации на Украине.

В конце октября стало известно, что объем двусторонней торговли России и Евросоюза по итогам августа сократился на 15% к июлю, или почти на €1 млрд, опустившись до €5,1 млрд. Сейчас показатель находится вблизи уровней 1999 года.

Ранее в Германии выступили за возобновление торговли с Россией.

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