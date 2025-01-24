Юрист: судьбу подозреваемого в домогательствах учителя из Дмитрова решит видео

Юрист Назаров: ответственность за растление малолетних в РФ очень серьезная

Бывший следователь Денис Назаров в беседе с «Ридусом» прокомментировал инцидент в подмосковном Дмитрове, где правоохранители задержали педагога одной из местных школ, подозреваемого в растлении 10-летней ученицы.

Юрист обратил внимание, что в одном из местных пабликов появилось видео, где учитель подходит к школьнице, называет ее «засранкой», спрашивает, где ее форма, а после совершает некие действия. При этом невозможно разглядеть, что именно сделал мужчина, поскольку автор съемки закрыл кадр белым прямоугольником.

«Если на видео он, допустим, просто похлопал девочку по плечу, то вряд ли следствие сочтет это растлением. На кадрах должны быть какие-то конкретные развратные действия. Возможно, защита учителя будет настаивать на независимой экспертизе», — указал Назаров.

Он также напомнил, что ответственность за растление малолетних, согласно российским законам, очень серьезная.

По предварительной информации Следственного управления СК РФ по Московской области, инцидент произошел в январе текущего года: мужчина совершил противоправные действия в отношении десятилетней ученицы, когда находился вместе с ней в физкультурном зале.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В настоящее время продолжается сбор фактов для доказательства вины подозреваемого.

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