Суд вынесет приговор 27 солдатам ВСУ за вторжение в Курскую область

Генпрокуратура: 27 украинских военных пойдут под суд за вторжение в РФ

Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по восьми уголовным делам в отношении 27 украинских военных, вторгшихся на территорию Курской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«В военной прокуратуре Московского военного округа утверждены обвинительные заключения по восьми уголовным делам в отношении 27 военнослужащих вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Военные вторглись в российский регион в августе – сентябре 2024 года. В Курской области они оборудовали наблюдательные позиции, наладили систему связи для украинских войск, а также минировали дороги, атаковали российскую армию и мешали эвакуации мирных жителей.

Незадолго до этого в России заочно приговорили гражданина Латвийской Республики Улманиса Юриса Альбертса за наемничество на стороне ВСУ. Следствие и суд установили, что в 2022 году Улманис прибыл на Украину и вступил в формирование «Карпатская Сечь». Он воевал на территории Украины и новых российских регионов.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.