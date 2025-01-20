В России заочно осудили гражданина Латвии, воевавшего на стороне ВСУ

В России заочно приговорили гражданина Латвийской Республики Улманиса Юриса Альбертса за наемничество на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие и суд установили, что в 2022 году Улманис прибыл на Украину и вступил в формирование «Карпатская Сечь». Он прошел военную подготовку и получил огнестрельное оружие и боеприпасы, обмундирование и спецснаряжение.

С апреля по сентябрь 2022 года Улманис за деньги воевал на территориях Украины и Донецкой Народной Республики против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.

Следствие собрало необходимые доказательства, которые подтвердили участие Улманиса в боях против России: показания других наемников и представителей украинских сил, а также другие данные.

Суд заочно назначил наемнику наказание в виде 14 лет лишения свободы. Мужчину объявили в международный розыск.

До этого стало известно, что российские суды в течение 2024 года вынесли заочные приговоры 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее троих боевиков «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) приговорили к 24,5 года лишения свободы.