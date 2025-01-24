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На трассе Харьков — Киев погибла известная украинская блогерша

Украинская блогерша Анна Жук погибла в ДТП на трассе Харьков — Киев
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Известная украинская блогерша Анна Жук, широко известная как Аннет, трагически погибла в серьезной автокатастрофе на трассе ХарьковКиев. Данную информацию подтвердил харьковский блогер Женя Зуб в своем Telegram-канале.

Авария случилась сегодня утром, когда за рулем Lexus находился муж Анны. Он попытался обогнать грузовой автомобиль по правой стороне, в результате чего произошло столкновение.

В машине находился и ребенок — по данным Зуба, это старший сын Анны, которому провели операцию в больнице. Супруг блогерши также получил травму руки, ему оказывают медицинскую помощь. К сожалению, сама Анна не дожила до прибытия помощи и скончалась на месте.

Национальная полиция Украины подтвердила информацию о ДТП, которое произошло в Полтавской области, и сообщила, что погибшей является 39-летняя женщина — именно столько лет было и Анне Жук. У нее остались трое детей.

Согласно опубликованным очевидцами материалам, кузов автомобиля Lexus получил серьезные повреждения в результате столкновения.

Официально сообщается о госпитализации водителя Lexus, водителя припаркованного грузовика Renault Premium и ребенка, рожденного в 2015 году.

В сентябре прошлого года сообщалось, что советник главы министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (минстратегпром) Украины Ярослав Олейник погиб в ДТП, произошедшем в Киевской области.

Ранее сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми на Украине.

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