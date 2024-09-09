Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине погиб отвечавший за снабжение ВСУ беспилотниками чиновник

В Киевской области погиб куратор направления дронов в минстратегпроме Олейник

close
Depositphotos

Советник главы министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (минстратегпром) Украины Ярослав Олейник погиб в ДТП, произошедшем в Киевской области. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Гвоздяр, передает УНИАН.

Гвоздяр не уточнила подробностей произошедшего. Однако, по данным источника «Страны», инцидент случился накануне вечером. По информации издания, Олейник скончался в результате столкновения с машиной военного. Солдат ехал на автомобиле Mitsubishi L-200 и в один момент совершил наезд на дикого кабана. Он потерял управление и выехал на встречную полосу. Там военный столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором находились советник министра вместе с женой.

Издание отметило, что в должности советника министра Олейник курировал вопросы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками.

Свой пост советник занимал при прежнем министре Александре Камышине. 4 сентября Верховная рада утвердила его отставку. Также своей должности лишился глава министерства защиты окружающей среды Руслан Стрельцов.

Ранее политолог назвал последствия «министропада» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами