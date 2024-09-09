На Украине погиб отвечавший за снабжение ВСУ беспилотниками чиновник

Советник главы министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (минстратегпром) Украины Ярослав Олейник погиб в ДТП, произошедшем в Киевской области. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Гвоздяр, передает УНИАН.

Гвоздяр не уточнила подробностей произошедшего. Однако, по данным источника «Страны», инцидент случился накануне вечером. По информации издания, Олейник скончался в результате столкновения с машиной военного. Солдат ехал на автомобиле Mitsubishi L-200 и в один момент совершил наезд на дикого кабана. Он потерял управление и выехал на встречную полосу. Там военный столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором находились советник министра вместе с женой.

Издание отметило, что в должности советника министра Олейник курировал вопросы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками.

Свой пост советник занимал при прежнем министре Александре Камышине. 4 сентября Верховная рада утвердила его отставку. Также своей должности лишился глава министерства защиты окружающей среды Руслан Стрельцов.

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