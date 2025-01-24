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Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» включен в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов проект «Помощь политическим заключенным. Мемориал». Об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, в список попали шесть граждан: Антон Барбашин, Ольга Ившина, Максим Климов, Владислав Лешкевич, Алексей Продайводу и Арина Федоровых.

Проект «Помощь политическим заключенным. Мемориал», согласно данным министерства, распространял материалы иностранных агентов, «сотрудничал с организацией, занесенной в реестр иностранных агентов», а также делился ложной информацией о решениях и политике российских властей.

Шести указанным физическим лицам-иноагентам Минюст вменяет участие в распространении материалов иностранных агентов и в распространении недостоверной информации о действиях и политике российского руководства.

Сегодня депутаты Государственной думы предложили ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ намерена утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в стране.

Ранее сообщалось, что Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) могут арестовать за нарушение закона об иноагентах.

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