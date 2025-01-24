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Влади из «Касты» признали иноагентом

Минюст включил рэпера Влади из «Касты» в перечень иноагентов
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Екатерина Мозина/Wikimedia Commons

Рэпера Владислава Лешкевича (Влади) из группы «Каста» включили в реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст РФ.

По данным ведомства, Лешкевич создавал и распространял материалы иноагентов, а также фейки о решениях российских властей, и выступал против проведения военной спецоперации на Украине.

В сентябре Роскомнадзор ограничил доступ к последнему альбому «Касты» из-за наличия в песнях «недостоверных сведений». При попытке открыть его через поисковые сервисы стало появляться уведомление о блокировке РКН. В «Яндекс Музыке» после этого пояснили, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к сборнику песен.

Сами рэперы уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине и сейчас активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ. Во время выступлений музыканты разворачивают сине-желтые флаги и скандируют проукраинские лозунги.

Ранее стало известно, что Влади сбросил цену на свою квартиру перед проверкой на экстремизм.

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