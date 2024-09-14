Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к новому альбому «Касты»

РКН: доступ к альбому «Касты» ограничен из-за недостоверной информации в песнях

close
kastainsta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Роскомнадзор (РКН) объяснил ограничение доступа к альбому рэп-группы «Каста» наличием в песнях недостоверных сведений, передает РИА Новости.

«Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ», — пояснили в ведомстве.

Альбом «Новинки зарубежного рэпа» группа, музыканты которой уехали из России после начала спецоперации на Украине, выпустила 9 сентября. На следующий день после выхода сборника песен активисты «Ветеранов России» призвали проверить участников «Касты» на финансирование ВСУ, признать их иноагентами и заблокировать песни.

13 сентября доступ к альбому был ограничен. При попытке открыть его через поисковые сервисы стало появляться уведомление о блокировке РКН. В «Яндекс Музыке» после этого пояснили, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к сборнику песен.

Ранее режиссера «Преступления и наказания» попросили признать иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами