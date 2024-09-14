Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к новому альбому «Касты»

Роскомнадзор (РКН) объяснил ограничение доступа к альбому рэп-группы «Каста» наличием в песнях недостоверных сведений, передает РИА Новости.

«Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ», — пояснили в ведомстве.

Альбом «Новинки зарубежного рэпа» группа, музыканты которой уехали из России после начала спецоперации на Украине, выпустила 9 сентября. На следующий день после выхода сборника песен активисты «Ветеранов России» призвали проверить участников «Касты» на финансирование ВСУ, признать их иноагентами и заблокировать песни.

13 сентября доступ к альбому был ограничен. При попытке открыть его через поисковые сервисы стало появляться уведомление о блокировке РКН. В «Яндекс Музыке» после этого пояснили, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к сборнику песен.

Ранее режиссера «Преступления и наказания» попросили признать иноагентом.