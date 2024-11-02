Лидер «Касты» сбросил цену на свою квартиру перед проверкой на экстремизм

Один из лидеров покинувшей Россию группы «Каста» Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич) сбросил цену на свою квартиру до того, как коллектив призвали проверить на экстремизм. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, рэпер еще в 2022 году выставил на продажу трехкомнатную квартиру в Ростове площадью почти 100 метров за 20 млн рублей. Продать стометровую недвижимость он смог только в 2023 году году, сделав покупателю скидку на 5 млн рублей.

Помимо этого в России у Влади осталось ООО » Респект Продакшн». У других участников группы еще есть недвижимость в России с большими долгами за коммунальные услуги.

Сами рэперы уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине и сейчас активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ. Во время выступлений музыканты разворачивают сине-желтые флаги и скандируют проукраинские лозунги, отметил канал.

Накануне активисты движения «Ветераны России» попросили проверить на экстремизм последний альбом «Касты» — «Новинки зарубежного рэпа».

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