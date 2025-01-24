В Петербурге водитель сбил школьника на велосипеде

В Санкт-Петербурге водитель китайского автомобиля Haval Dargo сбил подростка, который передвигался на велосипеде. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел в Невском районе на Караваевской улице, пострадавшим оказался 17-летний школьник. За рулем автомобиля был 40-летний житель Петербурга со стажем вождения более 12 лет. Подросток ехал по тротуару, после чего решил пересечь дорогу, где был сбит. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

За период с 2024 по 2025 год на водителя выписали 13 штрафов, уточнили в издании.

«Большинство за превышение скорости. Еще по одному за нарушение правил остановки/стоянки ТС, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречку», — говорится в сообщении.

По данному факту на водителя авто составили протокол по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

19 января в сети появились кадры ДТП в Санкт-Петербурге, где кроссовер снес третьеклассника, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что в Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет.