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Россиянин пришел в бар, оттаскал женщину за волосы и разбил бутылку о голову другого гостя

Житель Балакова устроил дебош в баре и попал под уголовное преследование
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Global Look Press

Житель Балакова стал фигурантом статьи «Хулиганство» УК РФ после своей выходки в местном баре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Согласно материалам дела, в ночь с 16 на 17 ноября 2024 года обвиняемый пришел в бар, где в какой-то момент поссорился с другим посетителем. Конфликт перерос в драку, в результате которой дебошир разбил о голову оппонента бутылку со спиртным. На этом хулиган не остановился и переключился на двух женщин, которых также избил. Одну из потерпевших он грубо оттаскал за волосы.

Обвиняемый признал вину частично и сейчас дожидается заседания суда по своему делу.

До этого посетители и охранники одного из баров в Уфе устроили массовую драку, которая закончилась разбирательством в полиции.

Ранее в Сочи задержали девушку, которая ушла из бара в чужой шубе.

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