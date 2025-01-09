Посетители и охранники бара в Уфе устроили массовую драку

В Уфе произошла массовая драка посетителей и охранников бара

В Уфе конфликт охранников бара с посетителями закончился массовой дракой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации ведомства, 3 января у группы юношей случился конфликт с охранниками заведения «VGOSTIBAR». Злоумышленники вернулись к бару в темное время суток 6 января, и после этого там произошла массовая драка. Нескольким гражданам в результате причинили телесные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали предполагаемых участников конфликта. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте 19 лет. Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Стражи порядка продолжают расследование случившегося.

До этого в Казани конфликт в подъезде закончился массовой дракой. Злоумышленники бросили истекающих кровью пострадавших возле подъезда.

Ранее в Подмосковье три человека попали в больницу после массовой драки.