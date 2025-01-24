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ЦБ аннулировал лицензию на управление ценными бумагами АО «НС банк»

ЦБ: Банк России аннулировал лицензию на управление ценными бумагами АО «НС банк»
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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Центральный банк Российской Федерации аннулировал лицензию Акционерного общества «НС Банк» (АО «НС Банк») на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятора.

«На основании заявления Акционерного общества «НС Банк» Банк России 24.01.2025 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами», — говорится в сообщении ЦБ.

В декабре Банк России отозвал право на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест». Лицензию отозвали после проведения внеплановой инспекционной ревизии в банке. По ее итогам выявлено, что в хранилищах ценностей кредитной организации недостает крупной суммы наличных денег.

В середине ноября Центробанк принял решение отозвать лицензию у банка БКФ. Согласно информации от пресс-службы регулятора, данное решение было обусловлено нарушениями со стороны финансовой организации федерального законодательства, а также стандартов, установленных Банком России. На протяжении года регулятор неоднократно вводил меры воздействия и санкции по отношении к банку, включая дважды наложенные ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Ранее в России открылась новая биржа.

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