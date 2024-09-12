В России открылась новая биржа

Центральный банк предоставил «Центральной торговой системе» (ЦТС) лицензию биржи. Ранее у компании была только лицензия торговой системы. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

ЦТС стала седьмой биржевой организацией в России.

«Получение лицензии позволяет увеличить ликвидность на спотовом товарном рынке, привлечь новых участников, расширить перечень рынков и инструментов», — отмечает ЦТС.

Цель проекта — развитие организованной торговли товарами, в том числе для малого и среднего бизнеса. На биржу выставляются товары со стандартизированными свойствами. Сейчас идут торги нефтью, газом, лесом, металлами и другими активами.

В марте ЦБ выдал ЦТС лицензию клиринговой организации.

В конце августа стало известно о том, что ЦБ РФ аннулировал брокерскую лицензию ООО «Голдман Сакс банк» по запросу самой компании. Ранее банк прекратил свою деятельность на Московской бирже, оставив лишь одну лицензию для продолжения работы в России.

Ранее волна банкротств в США достигла четырехлетнего максимума.